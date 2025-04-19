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Kolombiya, Sarıhumma Salgını Nedeniyle Acil Durum İlan Etti

Kolombiya, Sarıhumma Salgını Nedeniyle Acil Durum İlan Etti
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Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm vatandaşların iki ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde sarıhumma salgını nedeniyle acil durum ilan etti ve seyahat kısıtlamalarının uygulanacağını bildirdi.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm vatandaşların iki ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma virüsünün 'aktif dolaşımı' nedeniyle ülke genelinde sağlık acil durumu ilan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2024'ten bu yana 75 sarıhumma vakası kayıtlara geçerken, hastalık nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle artması beklenen iç seyahatlerin hastalığın yayılma riskini artırabileceği belirtilerek, sağlık acil durumu kapsamında bazı kritik bölgelere seyahatin kısıtlanacağı duyuruldu.

Yetkililer, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan hastalığa karşı vatandaşlara koruyucu önlemlere dikkat etmeleri ve yetkililerin duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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