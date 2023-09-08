Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü Mevsimlik İşçilere Sağlık Hizmeti Götürdü

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Karahöyük, Güneşli, Gömeç ve Buğdaylı mahallelerinde mevsimlik işçilere sağlık hizmeti verdi. Sağlık taramaları, eğitim ve aşılama gibi koruyucu hizmetler sunuldu.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçilerin ayağına sağlık hizmeti götürdü.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçilerin yoğun olarak bulunduğu yerlere sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karahöyük, Güneşli, Gömeç ve Buğdaylı mahallelerini ziyaret eden ekipler, buradaki mevsimlik işçilere ve ailelerinin sağlık taramalarını yaparken, sağlık eğitimi verdi ve aşılama ile gebelik takiplerine yönelik koruyucu hizmetler sundu. - KAYSERİ