Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı

Kocaeli Üniversitesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iş insanı Vefa İbrahim Aracı'nın güzel bir üniteyi ülkeye kazandırdığını belirterek, özel sektörün vergilerin dışında, vefa duygusuyla ülkeye kazandırdıkları böylesine eserlerin bu topraklara sahip çıkma duygusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Dünya düzeninin adaleti sağlayamadığı bir dönemde, toplumların kendi öz değerlerine ve insani bağlarına sarılmasının en büyük umut yolu olduğunu dile getiren Tatar, Aracı ailesine teşekkür etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise 2 yıllık görev süresi içinde Aracı ailesi ile dördüncü açılış programını gerçekleştirdiklerine değinerek, eğitim ve sağlığa katkılarından dolayı aileye teşekkür etti.

Açılışını yaptıkları ünitenin şifa bekleyen çocukların tedaviye daha rahat ulaşması noktasında önemli katkı sunacağını belirten Aktaş, "Aracı ailesinin yaptığı bu destek ve üniversiteye yaptığı diğer destekler de gerçekten takdire şayan ve umuyorum devam edecek." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kamu özel sektör uyumunun başarılı bir örneğini gördüklerini kaydetti.

Kocaeli'de kazanıp Kocaeli'ye değer katmaya çalışan iş insanlarının şehir için ayrı bir anlamı olduğunu söyleyen Büyükakın, "Biz bunun farkındayız ve onları diğerlerinden ayrı tutuyoruz. Bunu da özellikle ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, şehre katkıları için Aracı ailesine teşekkür etti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de gücü yeten herkese üniversiteye katkı sağlama çağrısında bulunarak, bağışçılar aracılığıyla aldıkları cihazların hayat kurtarabildiğini ifade etti.

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, aile olarak doğdukları ve yaşadıkları Kocaeli'ye karşı sorumluluk hissettiklerini ve şehre değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, yoğun bakım ünitesini gezdi.

Programa, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, akademisyenler ve Aracı ailesi üyeleri katıldı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kazandırılan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin inşaat sürecinden tam donanımlı hale getirilmesine ve tıbbi cihazlarla donatılmasına kadar tüm aşamalar Aracı Ailesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

İleri düzey yoğun bakım standartlarına uygun şekilde hayata geçirilen 7 yataklı ünite, çocuk hastalar için güvenli ve kapsamlı tedavi süreci sunacak.