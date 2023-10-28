Kocaeli'de Prostat Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Altıntaş'ın cenazesi Kirazlıyalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde ikamet eden 61 yaşındaki diyaliz hastası Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş'ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden teslim alındı. Altıntaş'ın cenazesi Kirazlıyalı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı ardından Kirazlıyalı Mezarlığında defin edilecek. - KOCAELİ