Kocaeli'de Depreme Dayanıklı Hastaneler Hizmet Vermeye Başladı

Kocaeli'de yeni inşa edilen hastane binalarında kullanılan izolatörler sayesinde depremlerde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor. Kocaeli Şehir Hastanesi ve Gölcük Devlet Hastanesi, depreme dayanıklı olarak inşa edildi ve vatandaşlara güvenli hizmet sunuyor. Kentte mevcut binalar güçlendirilirken, yeni sağlık merkezleri de inşa ediliyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de yeni inşa edilen hastane binalarında kullanılan izolatörler sayesinde olası depremlerde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor.

İzmit Cephanelik mevkisinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen ve depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 hastaneyle vatandaşlara güvenli hizmet sunuyor.

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük ilçesinde de 246 deprem izolatörüyle inşa edilen devlet hastanesinin yıl sonunda hizmete başlaması planlanıyor.

Kentte bir yandan mevcut binalar depreme karşı güçlendiriliyor bir yandan da depreme dayanıklı yeni sağlık merkezleri inşa ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmet verilen hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Pehlevan, Şehir Hastanesi'nin onkoloji, kadın doğum ve çocuk, kalp damar cerrahisi, genel hastane, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve fizik tedavi hastanelerinden oluşan entegre sağlık tesisi olduğunu ifade etti.

Bütün birimlerin hizmet vermeye başladığını aktaran Pehlevan, "Vatandaşın tercihi gittikçe artıyor. Hasta sayımız gittikçe artıyor. Her türlü ameliyat yapılabiliyor. Bütün birimlerimiz tam kapasiteye yakın çalışmaya devam ediyor." dedi.

Çevre illerden de gelen hastalara hizmet verdiklerini belirten Pehlevan, hastanenin 188 olan yoğun bakım yatak kapasitesini artırdıklarını, bu sayıya 20 yatak daha eklediklerini, ihtiyaç durumunda yoğun bakım yatak kapasitesini artıracaklarını bildirdi.

Pehlevan, Şehir Hastanesi'nin sağlam zemine inşa edildiğini vurgulayarak, "Buna rağmen 1069 deprem izolatörümüz var. Her türlü deprem anında bütün sağlık hizmetlerinin aksatılmadan, deprem anında bile bütün ameliyatların yapılabilmesi yönünde hastane dizaynı söz konusu. Her türlü deprem koşullarında, hiçbir hastanın tedavisi aksamayacak şekilde sağlık hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

"Gölcük Devlet Hastanesi, 246 deprem izolatörlü olacak"

Pehlevan, sağlık hizmeti verilen binalarla ilgili depreme hazırlık çalışmaları yaptıklarını kaydederek, yıl başına doğru hizmete açılacak Gölcük Devlet Hastanesi'nde 246 deprem izolatörü bulunduğunu anlattı.

Diğer hastanelerle ilgili deprem tahkiklerinin devam ettiğine değinen Pehlevan, "Şu an görünürde sıkıntımız yok. Sadece Seka Semt Polikliniği binasında sıkıntı çıktı. Onun da çok hızlı şekilde Bakanlığımızla koordineli şekilde yeniden yapılması yönünde projelerimiz hazır. Bakanlığımız bu konuda bizi destekliyor. Umarım en kısa zamanda yeni semt polikliniği binasına kavuşturmuş olacağız Kocaeli'ni. Aynı yere yapılacak." şeklinde konuştu.

Pehlevan, Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından herhangi bir hastane veya birimin kapanmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte de kapanmayacak. Semt polikliniği dahil kapanmayacak ama depremsellik açısından sıkıntı olduğu için onu geçici bir süre için hizmetin dışına bırakabiliriz. Çünkü bizim görevimiz her türlü koşulda can güvenliğini sağlamak. Bakanlık olarak, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün binalarımızı gözden geçiriyoruz. Majör problem çıkacağını şu anda öngörmüyoruz."

Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin 75 üniteli olacağını, inşaat çalışmalarının çok hızlı gittiğini, yıl sonuna doğru hizmete açılacağını aktaran Pehlevan, Darıca'da 1. Basamak Sağlık Kompleksi'nin de hizmete açılacağını kaydetti.

Pehlevan, Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin yeni yapım ihalesinin tamamlandığını ve yer tesliminin yapıldığını, eski bina yıkılmadan yenisinin inşa edileceğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nin hemen yanında arındırma merkezi inşaatının devam ettiğine işaret eden Pehlevan, 30 yataklı çocuk arındırma merkezi, 50 yataklı erişkin arındırma merkezinin de kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

Pehlevan, Gebze Akse Aile Sağlığı Merkezi ve Gebze Belediyesinin protokolle yaptığı İlyasbey Sağlıklı Hayat Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 İstasyonları ve Verem Savaş Dispanseri'nin yakın zamanda hizmete başlayacağını belirtti.

Bütün ilçelerde yatırım çalışmaların devam ettiğini belirten Pehlevan, "Her türlü koşulda sağlık hizmetinin etkin, verimli ve deprem koşullarında dahi hizmet verecek şekilde planlamaları yapmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda bir aşamaya geldik ve her koşulda sağlık hizmeti verebilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.