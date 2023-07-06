Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele Projesi Din Görevlileriyle Devam Ediyor
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Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan 'Değişim Sizinle Mümkün' projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek.
Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan "Değişim Sizinle Mümkün" projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarihi Çoban Mustafapaşa Cami Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı.
Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karataş, yaptığı konuşmada, projenin din görevlileri aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede kapasitenin artırılmasını kapsadığını belirtti.
Karataş, proje kapsamında eğitimler ve çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.
Programa, Gebze Müftüsü Mahmut Çakır ile din görevlileri katıldı.