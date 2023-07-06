Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele Projesi Din Görevlileriyle Devam Ediyor

Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan 'Değişim Sizinle Mümkün' projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek.