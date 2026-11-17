KOAH hastaları için rahat nefes alacakları yöntemleri açıklayan Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, "Kronik bronşitin ön planda olduğu hastalarda balon tedavisi, amfizem hastalarında akciğer hacmini küçültmeye yönelik işlemler uygulanıyor. Bronkoskopik yöntemler ve cerrahi işlemler de, uygun hasta seçimiyle başarılı sonuçlar sağlıyor. Bu yöntemler kişiye özel planlamayla, KOAH hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynuyor" dedi.

KOAH, yalnızca nefes darlığına yol açmakla kalmıyor, akciğer kanseri riskini de artırabiliyor. Hastalığın tedavisinde ilaç desteği, fiziksel aktivite, beslenme ve psikolojik destek önemli rol oynarken, son yıllarda uygulanan girişimsel yöntemler de hastaların yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Türkiye'de ilk akciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, 18 Kasım Dünya KOAH Günü öncesinde hastalığın akciğer kanseriyle ilişkisine ve yaşam kalitesini artıran girişimsel tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

"KOAH hastalarında akciğer kanseri riski artıyor"

KOAH'ın yalnızca nefes darlığına yol açan bir hastalık olmadığını belirten Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, akciğer kanserine neden olan koşulların KOAH gelişiminde de rol oynadığını söyledi. KOAH hastalarında akciğer kanserinin genel nüfusa göre çok daha sık görüldüğünü vurgulayan Kutlu, "Bunun sebebi sigaranın ortak risk faktörü olması, hava yollarında iltihaplanma bulunması ve akciğer dokusunun yıllar içinde hasar görmesidir. KOAH belirtileri kanser belirtileriyle benzerlik gösterdiği için tanı çoğu zaman gecikebilmektedir. Bu nedenle risk grubundaki hastaların düzenli olarak düşük doz tomografi taramalarından geçirilmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

"KOAH tedavisinde bu yöntemler yaşam kalitesini artırıyor"

KOAH'ın esas olarak tıbbi destekle takip edilen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, tedavinin yalnızca ilaçlarla sınırlı olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: "KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, esas olarak tıbbi destekle takip edilmektedir. İlaç desteğinin yanı sıra hastaların fiziksel aktivitelerinin en üst düzeyde tutulması, beslenme ve psikolojik destek gibi geniş ekip çalışması gerektirmektedir. Bu destek tedavilerinin yanı sıra son yıllarda bazı girişimsel işlemlerin hastalığın seyrine ve hastaların yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı yaptığı görülmektedir. Bu girişimsel tedaviler, kronik bronşitin ön planda olduğu hastalarda balon tedavisi, amfizemin ön planda olduğu hastalarda ise hacim küçültücü işlemler olarak sıralanabilmektedir."

"Balon tedavisi daralan hava yollarının açılmasını sağlıyor"

Kronik bronşitli hastalarda uygulanan balon tedavisinin önemine değinen Prof. Dr. Kutlu, işlemin bronkoskopik yöntemle gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu: "Kronik bronşitli hastalarda balon tedavisi, hava yollarındaki salgılar ve ödem nedeniyle daha da daralmış hava yollarının açılmasında önemli rol oynamaktadır. İşlem bronkoskopik olarak uygulanmakta ve riski son derece az olmaktadır. İşlemden elde edilen faydanın süresi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Gerektiğinde tekrarlanabilen bir uygulamadır."

"Amfizem hastalarında hacim küçültücü işlemler uygulanıyor"

Amfizemin ön planda olduğu KOAH hastalarında farklı girişimsel yöntemlerin kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, "Bu hasta grubunda hacim küçültücü işlemler farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bronkoskopik olarak gerçekleştirilen 'coil' ve 'valv' uygulamalarının yanı sıra bazı durumlarda cerrahi girişimler de çok başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak günlük uygulamada bu girişimsel yöntemler çeşitli nedenlerle hak ettikleri değeri bulamamaktadır" diye konuştu.

"Farklı gruplarda da cerrahi yöntem fayda sağlayabiliyor"

Girişimsel tedavilerde uygun hasta seçiminin ve deneyimin başarı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, işlem öncesinde yapılacak basit testlerle hastaya en uygun yöntemin belirlenebildiğini söyledi. Kutlu, "İşlemden önce son derece basit testlerle hastanın bu yöntemlerden hangisine daha uygun olduğunu belirlemek mümkündür. Etkili bir tıbbi tedavi uygulanan ve hekimleriyle uyum içinde süreci yürütmeye hazır olan hastaların bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler KOAH tedavisine ek katkı sağlayacak şekilde uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sigarayı bırakmak için hastalanmayı beklemeyin"

KOAH'ın ortaya çıktıktan sonra beraberinde birçok hastalık riskini getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, tedavi sürecinin uzun ve karmaşık olduğunu, hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde bozulduğunu belirtti. Hastalığı ortaya çıkmadan önlemenin temel amaç olması gerektiğinin altını çizen Kutlu, "Her sigara içen kişinin bu konuyu bir kez daha düşünmesi gerekmektedir. Bu bağımlılıktan en kısa sürede kurtulmak için bıkmadan usanmadan her türlü çabanın gösterilmesi ve hastalık ortaya çıkmadan her türlü desteğin alınması, altı çizilmesi gereken en önemli mesajdır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı