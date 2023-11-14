KOAH Hastalığında Erken Tanı Önemlidir

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) erken tanının önemine değinerek, 'Sağlıklı kişi öksürmez ve balgam çıkarmaz. Nefes darlığı ise başlangıçta merdiven veya yokuş çıkarken olur, zamanla düz yolda yürürken de hissedilmeye başlar. Geciken tanı akciğer kapasitesinde geri dönüşü olmayan kayıplar anlamına gelmektedir. KOAH için erken tanı çok önemlidir' dedi.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) erken tanının önemine değinerek, "Sağlıklı kişi öksürmez ve balgam çıkarmaz. Nefes darlığı ise başlangıçta merdiven veya yokuş çıkarken olur, zamanla düz yolda yürürken de hissedilmeye başlar. Geciken tanı akciğer kapasitesinde geri dönüşü olmayan kayıplar anlamına gelmektedir. KOAH için erken tanı çok önemlidir" dedi.

'15 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü', Küresel Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Girişimi (GOLD) tarafından dünya çapında KOAH farkındalığını artırmak, bilgi paylaşmak ve KOAH yükünü azaltmanın yollarını tartışmak için düzenleniyor. KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, KOAH hastalığa dikkat çekerek erken teşhis ve erken müdahalenin önemine değindi. Prof. Dr. Özlü, "KOAH nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma yakınmalarıyla karakterize kronik, ilerleyici bir akciğer hastalıktır. Aslında KOAH'a neden olan faktörler doğum öncesinden itibaren başlamakla birlikte; hastalığın belirtileri genellikle 40-50 yaşlarından sonra ortaya çıktığı için tanısı gecikmektedir. KOAH oluşumunda en önemli belirleyici tütün kullanımı, kent havasında veya bazı iş yeri ortamlarında maruz kalınan zararlı gaz ve partiküllerin solunmasıdır. Anne-babanın tütün dumanına maruz kalmak, erken doğum, çocuklukta geçirilen solunumsal enfeksiyonlar, beslenme sorunları, alerjik bünye, genetik bazı özellikler de katkıda bulunmaktadır" diye konuştu.

'SAĞLIKLI KİŞİ ÖKSÜRMEZ VE BALGAM ÇIKARMAZ'

KOAH hastalarının çoğunun sigara kullanmış ya da kullanmakta oldukları için, öksürük ve balgamı önemsemedikleri için geç tanı konulduğunu anlatan Prof. Dr. Özlü, "Kişiler genelde 'sigara içtiğim için öksürüyorum, balgam atıyorum' diyerek kabullenirler. Oysa sağlıklı kişi öksürmez ve balgam çıkarmaz. Nefes darlığı ise başlangıçta merdiven veya yokuş çıkarken olur, zamanla düz yolda yürürken de hissedilmeye başlar. Bunu da 'yaşlanıyorum' diye algılayabilirler. Bu nedenle KOAH tanısı gecikir. Geciken tanı akciğer kapasitesinde geri dönüşü olmayan kayıplar anlamına gelmektedir. KOAH için erken tanı çok önemlidir. Bu nedenle bu yıl Dünya KOAH Gününün ana teması 'Nefes Hayattır- Erken Harekete Geç' olarak belirlenmiştir. Erken tanı için risk grubunda yer alanların; tütün ürünü kullanan, kirli hava soluyan, riskli mesleklerde çalışan gibi ve öksürük, balgam, nefes darlığı gibi semptomu olanların göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurmaları gerekmektedir. Erken tanı, erken müdahale ile KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.