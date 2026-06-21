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Kızından nakledilen karaciğerle sağlıklı yaşam sürüyor

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Osmaniye'de siroz hastası Özcan Ararat, kızı Busenur'dan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Baba ve kızının sağlık durumu iyi.

Osmaniye'de sirozla mücadele eden baba, kızından yapılan karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Ararat, 2019'da ayaklarında kahverengi lekeler çıkması nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ararat'a, Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği sebebiyle siroz teşhisi konuldu.

Doktorlar, yaklaşık 3 yıl ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Ararat'a organ nakledilmesine karar verdi.

Babasının çok zorlandığını görüp destek olmak isteyen 26 yaşındaki Busenur, hastane bünyesindeki Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Busenur'un karaciğer dokusunun babasıyla uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından nakil gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda rahatsızlığından kurtulan Ararat, kızının desteğiyle sağlıklı yaşam sürüyor.

"Onunla geçirmek istediğim daha çok zaman vardı"

Busenur Ararat, AA muhabirine, hayatındaki en değerli varlığın ailesi olduğunu söyledi.

Karaciğerini babasına bağışladığı için mutlu olduğunu anlatan Ararat, şöyle konuştu:

"Babama karaciğerimi vermenin en güzel yanlarından biri de babamın benim bir parçamı taşıyor olması. Bu benim için çok özel bir şey. Sevdiğim insanların hayatta kalabilmesine destek olmak çok duygusal ve güzel. Babam benim için çok kıymetli. Onunla geçirmek istediğim daha çok zaman vardı."

"Kızımın ciğerini bana vermesi beni çok duygulandırdı"

Özcan Ararat da kızı sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Kızının kendisine ömürlük Babalar Günü hediyesi verdiğini belirten Ararat, "Kızımın ciğerini bana vermesi beni çok duygulandırdı. Ona çok teşekkür ederim, sağ olsun, Allah işini rast getirsin. Bütün evlatların babalarına, annelerine destek olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Op. Dr. Sefa Özyazıcı da naklin ardından kontrolleri belli aralıklarla devam eden baba ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Özyazıcı, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
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