Kızılay ekiplerine temel ilk yardım eğitimi verildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, toplumsal ilk yardım bilincinin artırılması amacıyla Türk Kızılay ekiplerine yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Toplumsal ilk yardım bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, sahada aktif görev yapan Kızılay personeline temel ilk yardım konularında bilgi verildi.

Alanında uzman ilk yardım eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, genel ilk yardım bilgileri, hasta ve yaralının değerlendirilmesi, olay yeri güvenliği, temel yaşam desteği ile kanamalarda ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı