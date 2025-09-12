Kızılay Eskişehir'de 9 Ayda 538 Bin Gönüllüye İlk Yardım Eğitimi Verdi

KIZILAY Eskişehir Şube Müdürü Gülay İnanç, 9 ayda 538 bin 657 gönüllüye ilk yardım eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Her evde ilk yardımcı olmasını istiyoruz, bununla ilgili çabalarımız var. Ayrıca sporcularımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve afetlerde görev alacak gönüllülerimize eğitimler veriyoruz" dedi.

191 ülkenin bağlı olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan dünya ilk yardım günü, bu yıl 'İlk Yardım ve İklim Değişikliği' temasıyla hayata geçirildi. Türk Kızılay da iklim krizinin neden olduğu afetler ve sağlık risklerine karşı ilk yardım bilgisinin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık eğitimleri vermeye başladı. Eskişehir Şube Müdürü Gülay İnanç ve ilk yardım eğitmeni Melek Karakoç gönüllülere artan sıcaklıklar, sel, fırtına ve yangınlar gibi iklim kaynaklı felaketlere yönelik gönüllülere eğitim verdi.

'EĞİTİMLERİME KİŞİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI KORUMALARINDAN BAŞLIYORUM'

Kızılay Eskişehir Şube Müdürü Gülay İnanç, dünya ilk yardım gününe özel olarak düzenlenen eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. Erişilebilir ilk yardım bilgisinin çok önemli olduğunu ifade eden İnanç, "Artan aşırı sıcaklar, sel, fırtına ve yangınlar her yaş grubunu farklı şekillerde etkilediği için ilk yardım bilgisinin herkes için hayati önem taşıyor. Gönüllü arkadaşlarımız geldiler, sağlık bakanlığının belirlediği standartlar doğrultusunda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her yıl eylül ayının ikinci haftasında ilk yardım haftası kutluyoruz. Bu kutlamamız, herkesin ve her evde ilk yardımcı olmasını istiyoruz, bununla ilgili çabalarımız var. Ayrıca sporcularımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve afetlerde görev alacak gönüllülerimize eğitimlerimize devam ediyoruz. Aslında ben eğitimlerime kişilerin en başta kendi sağlıklarını korumalarından başlıyorum. Bizim için arama kurtarmaya giden insanların veya yardıma giden kişilerin öncelikle kendi sağlıklarının daha önemli olduğunu belirterek, böyle bir durumda başka bir kişiye nasıl yardım edecekler gibi yanıtlarla ilgili tedavi şekillerini ilk yardım açısından bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

9 AYDA 538 BİN 657 GÖNÜLLÜYE EĞİTİM VERİLDİ

Eskişehir Kızılay Şube Müdürü Gülay İnanç, 9 ayda 538 bin 657 gönüllüye eğitim verdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Hemen hemen her gün eğitimlerimiz var. İlk yardım herhangi bir kaza ya da hayati tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelene kadar hayatı korumak, durumun kötüye gitmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla eldeki imkanlarla yaptığımız hızlı ve etkili müdahaledir. Ayda yaklaşık 3 bine yakın gönüllü eğitimlerimiz oluyor, Kızılay 1 Ocak-4 Eylül 2025 tarihleri arasında 538 bin 657 kişiye eğitim verdi. Bugün eğitimlerde daha çok ilk yardımın öneminden ve kanamalardan bahsedeceğiz bir de yaz olması dolayısıyla suda boğulma olaylarını da işliyoruz"

'AMACIM HEM KENDİMİ HEM ÇEVREMİ KORUMAK'

Yaklaşık 5 yıldır Kızılay gönüllüsü olarak çeşitli alanlarda görev alan Ayşenur Duran (22), eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi. İlk yardımın hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğunu ve kaza, yaralanma ve afet durumlarında doğru müdahale için gerekli olduğunu anlatan Duran, "Yaklaşık 5 yıldır Kızılay gönüllüsüyüm. Gönüllülük süreçlerimizde Kızılay ile birlikte sosyal tespit çalışmalarımız bulunmakta ve ekstradan eğitimlerimiz oluyor. Kızılay Akademi'de Online eğitimlerimiz olduğu gibi merkez şubemizde de yüz yüze eğitimlerimiz oluyor. Bugün buradaki amacım ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmak, hem kendimi hem de çevremi korumak" dedi. Katılımcı 25 kadar gönüllüye eğitimlerin ardından ilk yardım sertifakaları verildi. (DHA

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/Eskişehir,