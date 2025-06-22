Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti
Tokat'ta 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci, kene ısırığı sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 9 gün süren tedavi sürecinin ardından durumu ağırlaşan Ekinci, hastanede kurtarılamadı.
TOKAT'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38), hayatını kaybetti.
Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'yi (38), 9 gün önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma Ekinci, bu sabah kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık