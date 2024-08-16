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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı uyarı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinin Başhekimi Dr. Orhan Orkun Kızılöz, yaz ayında kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinin Başhekimi Dr. Orhan Orkun Kızılöz, yaz ayında kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Kızılöz, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla pikniğe gidenlerin artması, bağ ve bahçelerde çalışmaların yoğunlaşması üzerine vatandaşların kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, kenelerin yaşamaları için coğrafi bakımdan oldukça uygun bir yapıya sahip olduğuna değinen Kızılöz, "Vücudumuza kene tutunmasıyla bulaşmakla birlikte keneler çıplak elle çıkarılması ya da ezilmesi ile hasta insanların tükürük ve kan gibi vücut sıvılarına temas etmekle, mikrop taşıyan hayvanların kanları, vücut sıvıları ve dokularına korunmasız temasla da bulaşabilmektedir." ifadesini kullandı.

Kızılöz, genel olarak hastalığa bağlı ölüm oranlarının yüzde 50'lere ulaşabildiğini vurguladı.

En sık ölüm nedeninin organ yetmezliği (kalp, beyin, karaciğer, böbrek, akciğer), beyin içi kanama ve diğer iç kanamalar olduğunu aktaran Kızılöz, şu bilgileri verdi:

"Kene yönünden riskli tarla, bahçe, orman ve piknik alanı gibi alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, uzun kollu kazak veya gömlek ile uzun paçalı pantolonlar, uzun çorap ve bot tercih edilmeli, giysiler düzenli olarak kene varlığı açısından kontrol edilmelidir. Kişi riskli alanlardan dönünce kendisinin ve varsa çocuklarının vücudunda özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkasında kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilir. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir."???????

???????Dr. Orhan Orkun Kızılöz, hastalığın görüldüğü bölgelerde hayvancılıkla uğraşanların eldiven, gözlük gibi koruyucu kullanmaları gerektiğini bildirdi.

KKKA ile mücadelede bir diğer önemli unsurun, hastalığın görüldüğü bölgelerde kene sayısının kontrolü amacıyla uygun kimyasal ilaçlarla tarlaların ilaçlanması olduğuna dikkati çeken Kızılöz, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini, kanını emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır. Kene ısırmasından sonra şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kusma, kas ağrıları ya da vücudunuzun herhangi bir bölgesinde felç bulguları ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Sağlık

Mustafa Selahattin Çetintaş Osmaneli bilecik Sağlık Güncel Haberler

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