Haberler

Kene Tehlikesine Karşı KKKA Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, yaz aylarında artan kene temasıyla bulaşan ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde koruyucu giysi giyilmesi, vücut kontrolü yapılması ve kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiği vurgulandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, özellikle kene temasının arttığı yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, KKKA'nın ağır seyrederek ölümle sonuçlanabilen enfeksiyon hastalığı olduğu ve çoğunlukla virüsü taşıyan kenelerin insan vücuduna tutunmasıyla bulaştığı belirtildi.

Hastalığın ayrıca virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut sıvıları ile KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabildiği aktarılan açıklamada, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, kasap ve mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, korunmasız şekilde kamp ve piknik yapanlar, sağlık personeli, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınlarının risk grubunda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, KKKA'nın ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık ile deri döküntüsü gibi belirtilerle ortaya çıkabildiği, hastalığın ilerleyen dönemlerinde vücudun farklı bölgelerinde kanamalar görülebileceği kaydedildi.

Kene açısından riskli tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanlarına giderken vücudu mümkün olduğunca örten giysilerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve kenelerin daha kolay fark edilebilmesi için açık renkli kıyafetlerin giyilmesi gerekiği ifade edilen açıklamada, riskli alanlardan dönüldüğünde özellikle diz arkaları, koltuk altları, kulak arkaları, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, vücuda tutunan kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiği vurgulanarak, kenenin eldiven, bez veya poşet gibi bariyer kullanılarak mümkün olan en kısa sürede çıkarılması, çıkarılamaması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü