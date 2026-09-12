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Kırıkkale'de ambulans helikopter hastanelerde tedavi gören 2 çocuk için havalandı

Kırıkkale'de ambulans helikopter hastanelerde tedavi gören 2 çocuk için havalandı
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Kırıkkale'deki hastanelerde tedavi gören 2 çocuk, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale'deki hastanelerde tedavi gören 2 çocuk, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çerikli-Yozgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ensar Aydın (6), sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aydın, yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Eser Özdemir (15) de dün solunum yetmezliği şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aydın ve Özdemir, Sağlık Bakanlığının hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA
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