Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Reality şov dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Kim Kardashian, bu kez kırmızı halıda değil, sağlık gündemiyle gündeme geldi. 45 yaşındaki yıldız, "The Kardashians" dizisinin son bölümünde, yakın arkadaşı ile birlikte ünlü bir beyin uzmanının kliniğine giderek beyin taraması yaptırdı.

"BEYİN ANEVRİZMASI ŞÜPHESİ VAR"

Kardashian, kameralar karşısında o anki ruh halini açıklarken, yoğun hayat temposundan kaynaklı kaygılarını dile getirdi: "Hayatımın şu anda birçok yönü bir arada ilerliyor. İki ay içinde baro sınavına gireceğim, Met Gala yaklaşmakta, bir de soygun davası var… Üstelik doktorum beyin anevrizması olabileceğini söylüyor. Ufak tefek şeyler işte."

BOŞLUKLARI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tarama sonuçlarını açıklayan doktor, Kardashian'ın beyninin genel olarak sağlıklı olduğunu ve Alzheimer riskinin düşük seviyede olduğunu belirtti. Ayrıca test, Kim'in ciddi bir kaygı, depresyon veya stresli ruh hali içinde olmadığını da gösterdi. Başta rahatlayan Kardashian, ekranda gördüğü bazı "boşluklar"ı fark edince şaşkınlık yaşadı.

SONUÇ: DÜŞÜK AKTİVİTE

Doktor, bu boşlukların beynin ön kısmındaki 'düşük aktiviteye' işaret ettiğini ve bunun stresle başa çıkmayı zorlaştırabileceğini açıkladı. Uzman, özellikle yaklaşan baro sınavı gibi yoğun dönemlerde düşük aktivitenin olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Kim Kardashian ise sonuçlar karşısında, "Bu olamaz, bunu kabul etmiyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Dr. Amen ise düşük beyin aktivitesinin büyük olasılıkla uzun süredir devam eden kronik stresten kaynaklandığını belirtti ve Kardashian'a stres yönetimi programına başlamasının önemini tavsiye etti.