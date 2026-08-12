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Yozgat'ta Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 57 yaşındaki Ş.T., bir hafta önce vücuduna kene tutunması sonucu rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ş.T., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yapılan tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla köy mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Ş.T. (57), 1 hafta önce vücuduna kene tutundu. Ş.T. rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ş.T., 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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