Kene Kurbanı: Kayseri'de Piknikte Keneyi Çıkaran Adam Hayatını Kaybetti

Kene Kurbanı: Kayseri'de Piknikte Keneyi Çıkaran Adam Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı'nda piknikte kene yapışan 65 yaşındaki Ali Şimşek, kendi imkanlarıyla keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti. Kayseri'de kene kaynaklı ölümlerin sayısı 3'e yükseldi.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ali Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi'ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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