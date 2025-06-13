Kene ile Mücadelede Keklik ve Sülün Salımı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanının doğaya salınacağını açıkladı. Keklikler ve sülünler, doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyurdu.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandığı belirtilerek, "Bu vakalara yönelik devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu kurumlardan biri olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de kene vakalarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri kapsamında doğaya keklik salma faaliyetlerine devam etmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğaya salınan keklik ve sülünlerin, doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağladığı değerlendirmesi doğrultusunda, bu türlerin üretimi ve doğaya salımı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Söz konusu kanatlılar, özellikle kene larva ve nimflerini bulup yiyebilmesi sebebiyle kırsal ve yarı doğal alanlara salınarak, kenelerin yoğun olduğu bölgelerde doğal temizlik sağlamaktadır. Özellikle keklikler 12 haftalığa kadar böcekgillerle (kene vb.) beslenirken, 3 aylıktan sonra beslenmeleri yoğunlukla tohumlarla devam eder" denildi.

YASA DIŞI KEKLİK AVINA PARA CEZASI

Açıklamada 2014-2024 yılları arasında Genel Müdürlük tarafından 745 bin 692'si keklik ve 237 bin 200'ü sülün olmak üzere toplam 982 bin 892 adet kanatlı yaban hayvanı üretilerek doğal ortamlarına bırakıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı sonuna kadar ise 36 bin 250'si keklik 9 bini sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanının üretilerek doğaya salınması hedeflenmektedir. Keklik ve sülünlerin avlanmasının önüne geçilmesi maksadıyla salım yapılan alanlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Ayrıca doğada popülasyonu desteklerken bir yandan da kene gibi zararlılarla mücadeleye katkı sağlayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari para cezaları düzenlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce avlanma miktarları dışında avlanmaktan 4 bin 736 TL, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan ise 7 bin 147 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Yine yasa dışı keklik avlanması durumunda yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle tazminat bedeli de uygulanmaktadır. Söz konusu tazminat bedeli Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında günümüz itibarıyla her bir kınalı keklik için 4 bin TL ve canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin TL olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz gerek keklik üreterek doğaya salınması gerekse de salım yapılan alanların ava kapatılması faaliyetleriyle kene ile biyolojik mücadele kapsamında görevini sürdürmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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