Kene ile İlgili Yanlış Uygulamalara Dikkat!

Kene ile İlgili Yanlış Uygulamalara Dikkat!
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Prof. Dr. Adem Keskin, kene çıkarma teknikleri hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Yanlış uygulamaların kene panikletmesine neden olduğunu ve kenenin en kısa sürede çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, "Keneyi gördüğümüzde üzerine ateş tutmak, kolonya, alkol ya da yağ dökmek gibi yanlış uygulamalar var. Bu keneyi panikletir. Çıplak elle dokunmak da risklidir" dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nca 81 ilde düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Gökmedrese'de düzenlenen programda, vatandaşlar kene konusunda bilgilendirildi. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, keneyi çıkarırken yapılan hatalara dikkat çekti.

Kenenin en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Adem Keskin, "Burada mümkün olduğu sürece keneyi en kısa zamanda çıkarmamız gerekiyor. Keneyi çıkarmak çok teknik bir iş değildir. Bir cımbız yardımıyla bile keneyi çıkarabilirsiniz. Cımbız bulamaz iseniz, bir ip yardımıyla hasta üzerinde alınmasının en kolay yöntemlerden birisi. Keneyi gördünüz, ip ile düğüm yapıyorsunuz. Sıktıktan sonra yukarı doğru çekiyorsunuz. İp de bulamadınız bir peçete yardımıyla, yaprak yardımıyla keneyi vücudumuzdan çıkartmamız gerekiyor. Yapılan yanlış uygulamalar var. Keneyi gördük hemen üzerine ateş yakmak, kolonya, alkol ya da yağ dökenleri bile gördüm. Bunlar keneyi panik yapar. Çıplak el ile dokunmuyoruz" dedi.

'SADECE BU TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ DEĞİL'

Her kenenin hastalık bulaştırmadığını belirten Keskin, "Bin tane kene alıyoruz sahadan bizler, 1-2 tanesinde virüs çıkıyor. 100 tane hasta geliyor. Bu hastaların içerisinden 2 veya 3 tanesi vefat ediyor. Genellikle kronik rahatsızlığı olan insanlar. Sadece bu Türkiye'nin problemi değil. Tüm dünyanın problemidir. ABD'de bir kenenin ortalama 3 milyar dolar zarara uğrattığı özellikle sığır endüstrisinde yayınlar var. Sadece bizim problemiz değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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