Kemik nakliyle sağlığına kavuşan şahin doğaya salındı

Kemik nakliyle sağlığına kavuşan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

BİNGÖL - Bingöl'de geçtiğimiz yıl jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan şahin, üniversitenin hayvan hastanesindeki tedavisi ve bakımlarının ardından doğaya salındı.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında jandarma ekipleri, Bingöl kırsalında bitkin ve yaralı bir halde buldukları şahini üniversitenin hayvan hastanesine teslim etti. Burada tedavi altına alınan şahinin kanadında bir kemiğinin kırık olduğunu tespit edilmesinin ardından, "manşon" usulüyle başka kanatlı bir hayvanın kemiği nakledildi. Aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürenin ardından tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan şahin, Hayvan hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı tarafından güvenli bir şekilde doğaya salındı.

Yaralı şahinin tedavi sürecinin anlatan Ünsaldı, "2022 yılında bize kanadı kırık olarak geldi. Muayene ettiğimiz kanadının kırık olduğunu gördük ve radyografisini çektik. Hayvan tabi dışardan geldiği için aç kalıyor, uzun süre aç kalıyor. Hemen anında anesteziye alsak ölebiliyor. 2 gün elle ciğer yedirdim hayvana. Sonra geçen yıl mayıs ayında opera ettik ekibimizle. Kemik manşon koyduk hayvana. Bu kemik manşonlar çok hafif olduğu için hayvan doğal bir ortamdaymış gibi kendini hissediyor. Rahat oluyor. Dolayısıyla tek kemik kırık olduğu için bandaja da almadık. Bandaja alınan hayvanlar psikolojik bunalıma giriyor ve dolayısıyla ölüm oranı fazla oluyor. 12 aydır birer ay aralıklarla radyografisini alıyoruz bu hayvanları, kemik oluşumunu nasıl olduğunu anlamak için. Bu hayvanın tabi ki uzun süre bizde kalmasının nedeni kış araya girdi. Kış ayları araya girdiği mecburen salamadık. Bingöl'ün dağlarında saldık, hayvan çok uçtu. Biz de rahatladık" dedi.