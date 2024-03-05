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Kemer'de Obezite Farkındalık Programı Düzenlendi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için yoga etkinliği ve konferans düzenlendi. Sağlıklı beslenme ve egzersizin önemi vurgulandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Ayışığı Parkı'nda sağlık çalışanlarının katılımıyla yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sağlıklı beslenme ve egzersizin obezitenin önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında ise Hacı Mehmet Saygan Ortaokulu'nda diyetisyen Aslı Yeşilkaya konferans verdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla Liman Caddesi'nden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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