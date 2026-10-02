KBB Uzmanı Aynacı, kronik faranjitte gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekti

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Özel Ümit Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sevilay Aynacı, kronik faranjit konusunda toplumda yaygın olan yanlış inanışların hem gereksiz ilaç kullanımına hem de şikayetlerin uzamasına yol açabildiğini belirtti.

Aynacı, kronik faranjitin çoğu zaman bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanmadığını vurgulayarak, tedavide asıl önemli noktanın hastalığa yol açan nedenin belirlenmesi olduğunu söyledi. Kronik faranjitin toplumda çoğu zaman bir enfeksiyon hastalığı olarak değerlendirildiğini ifade eden Op. Dr. Sevilay Aynacı, bunun her zaman doğru olmadığını söyledi. Aynacı, sigara kullanımı, hava kirliliği, mide reflüsü, alerjiler, kronik sinüzite bağlı geniz akıntısı ve ağızdan nefes alma gibi faktörlerin boğazı sürekli tahriş ederek kronik faranjite yol açabileceğini kaydetti.

"Antibiyotikle tamamen geçer" inanışı hatalı

Kronik faranjitte yaygın yanlışlardan birinin antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Aynacı, hastalığın çoğu zaman bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olmadığını ifade etti. Bu nedenle antibiyotik kullanımının genellikle fayda sağlamadığını belirten Aynacı, "Asıl önemli olan, hastalığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Boğazda yanma, kuruluk ve gıcık hissine dikkat

Kronik faranjitin genellikle boğazda yanma, kuruluk, gıcık hissi ve sürekli boğaz temizleme ihtiyacı gibi belirtilerle ortaya çıktığını aktaran Aynacı, bu şikayetlerin hastalarda endişeye neden olabildiğini söyledi. Söz konusu belirtilerin çoğunlukla reflü, sigara kullanımı, alerjiler veya çevresel tahriş edici faktörlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Ciddi bir hastalığın habercisi mi

Uzun süren boğaz şikayetlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aynacı, hastaların kendi kendine ilaç kullanmak yerine bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurmasının önem taşıdığını belirtti.

Tedavide temel yaklaşım: Nedeni ortadan kaldırmak

Kronik faranjitte kalıcı iyileşme sağlanabilmesi için altta yatan nedenin tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Aynacı, sebep ortadan kaldırılmadan uygulanan tedavilerin çoğu zaman yalnızca geçici rahatlama sağlayacağını söyledi. Aynacı, özellikle yaşam tarzı düzenlemelerinin önem taşıdığını belirterek gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması ve uzun süren boğaz şikayetlerinde uzman hekime başvurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı