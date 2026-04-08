TÜBİTAK Projesiyle Spora Başlayan Engelli Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde TÜBİTAK 1001 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' projesiyle spora başlayan fizik tedavi hastaları Kerim Yıldırım ile Melisa Bahar Bağ, Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Sporcular için Kayseri Şehir Hastanesi'nde pasta kesildi.

Kentte 22 Temmuz 2024'te hayata geçirilen TÜBİTAK 1001 destekli 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' (P-RASP) projesi, bedensel engelli bireylerin sporla buluşmasını sağlıyor. Projeye katılanlar, tekerlekli sandalye basketbol, para yüzme, para tekvando ve para atıcılık sporlara başlangıç yapabiliyor. Bu kapsamda Kayseri Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ, 1 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na katıldı. Kerim Yıldırım '10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkekler (P1) SH1' kategorisinde, Melisa Bahar Bağ ise '10 Metre Havalı Tabanca Genç Kadınlar (P2) SH1' kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Tedavi gördükleri Kayseri Şehir Hastanesi'ne dönen 2 sporcu için, pasta kesildi.

Kerim Yıldırım, "İlk yarışmamıza girdik. Antrenörlerimiz sayesinde güzel bir derece yaptık. 541 sayı attık ve bu sayıyla Türkiye şampiyonu oldum. Çok güzel bir duygu. Herkesin yapabileceği bir branş diye düşünüyorum. 28'inde yine yarışmamız var. İnşallah orada da güzel bir derece alırsak hem ailemize hem çevremize hem de çoğu kişiye örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM'

Melisa Bahar Bağ ise "Çok mutluyum. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hocamızın sayesinde çok kısa bir sürede başarılar elde etmeye başladık. Daha ileriki yarışmalarda daha iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Genç Kadınlarda Türkiye birincisi oldum" diye konuştu.

'TÜM İNSANLIĞA DOKUNMAYI HEDEFLEYEN BİR PROJEYLE KARŞINIZDAYIZ'

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, "Kayseri Şehir Hastanesi olarak 1800 yatakla Kayseri civarındaki tüm hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Burada da Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir diğer fonksiyonu olan toplumun tüm katmanlarına, toplumdaki tüm insanlığa dokunmayı hedefleyen bir projeyle bugün karşınızdayız. Bu proje engelli hastalarımıza birkaç yıldır süren TÜBİTAK destekli hayata kazandırma, onları sporcu yapma projesi. Bu projenin bir ayağında basketbol takımımız varken, diğer ayağında bugün gördüğünüz gibi atıcılıkta Türkiye şampiyonları yetiştiren bir engelli sporcu grubunu da misafir ediyoruz. Vatandaşlarımız, hastalarımız sağlıkla yaşasınlar diye Kayseri Şehir Hastanesi'nde onlar için cansiperane çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HEKİMLERİMİZ ARTIK ONLARA HASTA DEĞİL SPORCU GÖZÜYLE BAKIYORLAR'

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış da "Paralimpik ve Kreatif Aday Sporcu Platformu diye bir arayüz oluşturduk. O arayüz sayesinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran engellilerimizi muayene ettikten sonra bu arayüzü kullanmaya yönelttik. Arayüzü kullanarak hangi sporu yapabileceklerini buldular ve bu sporlardan seçtiler. Aslında başlangıçta 8 ana dalda sporcu yetiştirmeyi hedeflemiştik ama 4 ana dalda yetiştirmeyi başarabildik. 16 tane basketbol oyuncumuz oldu. 5 tane atıcılıkta sporcumuz oldu. Atıcılıkta 2 tane Türkiye şampiyonu çıkardık. Türkiye 5'incisi, 6'ncısı ve bir Türkiye 8'incisi çıkardık. Bunlardan çok gurur duyuyoruz. Oyuncularımızın hayatlarında çok değişiklikler oldu. Kendilerine güvenleri arttı. Etraflarındaki saygınlıkları arttı. Hekimlerimiz bile artık onlara hasta gözüyle değil sporcu gözüyle bakıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Hem gurur duyuyoruz hem de çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı