Kayseri Eczacı Odası'nda 52. Olağan Seçimli Genel Kurul Yapıldı

Kayseri Eczacı Odası'nda 52. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Güzel işler başarmak için göreve tekrardan adayız" dedi.

Düzenlenen genel kurula Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, oda yönetimi, SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, odanın faaliyet raporları üyelerle paylaşıldı.

Yarım kalan projelerini tamamlamak için yeniden aday olduğunu söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bugün biz 52. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu yapacağız. Bilindiği üzere 2 yılda bir seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de genel kurulumuzu yapacağız. Yarın da seçimimiz var. Tabi şimdiden hem genel kurulumuzun hem de yarın yapılacak olan seçimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi şu ana kadar tek liste görünüyoruz ancak bizler her zaman olandan daha fazla bir demokratik ortamda mesleğimizi icra ettiğimiz için, herkes aday olabilir. Bu en doğal hakkıdır. Tabi bizler burada hem tecrübe hem de dinamizmle birlikte güzel işler başarmak için tekrardan adayız. Meslektaşlarımızdan tekrardan bu görevi talep ediyoruz. Tabi burada emanetçi olarak görev yapıyoruz. Mesleğimize katkılar sunmak için varız. Yarım kalan hikayelerimiz var, onları tamamlamak için buradayız. İnşallah bu süreç hem mesleğimize hem de geleceğimize çok güzel katkılar sunar" dedi. - KAYSERİ