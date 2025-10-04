Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Uygulamaları ile Ödül Aldı

Kayseri Devlet Hastanesi, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)) uygulamalarındaki çalışmalarıyla ödül aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen kongrede, Kayseri Devlet Hastanesi GETAT uygulamalarında sağlık standartları, etik kurallar ve bütüncül yaklaşıma entegrasyon konularındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, düzenlenen törende ödülü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıntop, bu başarının hastanenin bilimsel kanıt temelli uygulamaları, etik hasta yaklaşımı, hasta güvenliği standartlarını titizlikle uygulamasının ve GETAT'ı bütüncül tıbbı tamamlayan bir anlayışla sunmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Altıntop, başarıya katkılarından dolayı Çebiççi, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selma Karagöz ve GETAT ekibine teşekkür etti.