Haberler ›› Sağlık ›› Kayseri'de sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100 yılında Aile Sağlık Merkezi'ni kırmızı beyaza bürüdü

Kayseri'de sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100 yılında Aile Sağlık Merkezi'ni kırmızı beyaza bürüdü

Türkiye'nin en büyük Aile Sağlık Merkezi olan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kırmızı beyaz etkinlik düzenlendi. Sağlık çalışanları ve merkeze gelen hastalar Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.