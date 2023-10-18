Kayseri'de 95 Bin Kişi Kanser Taramasından Geçirildi

Kayseri'de bu yılın ilk 9 ayında 32 bini KETEM'de olmak üzere 95 bin kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi. 25 vaka tespit edildi.

Kayseri'de bu yılın ilk 9 ayında 32 bini Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) olmak üzere 95 bin kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi, 25 vaka tespit edildi.

KETEM İl Koordinatörü Dr. Sebahat Ercan, AA muhabirine, Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanserinde erken teşhisin öneminin vurgulanması amacıyla ekimin "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlendiğini söyledi.

Kayseri'de erken teşhis için 7 KETEM ile kırsal mahallelerde mobil mamografi aracının hizmet verdiğini belirten Ercan, Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüm nedeninin kanser olduğunu vurguladı.

Kansere yüzde 90 çevresel etmenlerin neden olduğuna dikkati çeken Ercan, şöyle konuştu:

"Çevresel etmenlerin başında tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite ve enfeksiyon gelmekte. 2020'de dünyada yapılan araştırmada 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edildi. Bunun 9,9 milyonunun da ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Erken teşhisin önemini de vurgulayabilmek için ülkemizde de gün ve aylar belirlenmiştir. 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak belirlenmiş ve etkinlikler sürdürülmektedir."

Dr. Ercan, erken teşhiste vatandaşın aklına KETEM birimlerinin gelmesi gerektiğini belirterek, ilçelerde ulaşım konusunda zorluk çeken vatandaşlara belediyenin ücretsiz otobüslerle destek sağladığını dile getirdi.

Vatandaşları birimlerine davet eden Ercan, kanserden korunmak için çevresel etmenlerden uzaklaşarak sağlıklı ve dengeli beslenilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yılın ilk 9 ayında 22 meme kanseri vakası tespit edildiğini aktaran Ercan, "2023 yılı ilk 9 ayı verilene baktığımızda 31 bin meme kanseri taraması yapıldı, bunun 11 binini KETEM gerçekleştirdi, 22 meme kanseri vakası tespit edildi. Bizler rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine de bakıyoruz. 33 bin civarında rahim ağzı kanser taraması yapılmış, 2 vaka tespit edilmiş. Kalın bağırsak kanserinde de il genelindeki 31 bin taramanın 11 bin 151'i KETEM'lerde yapılmış, 1 kişide kanser tespit edilmiş." diye konuştu.

Ercan, KETEM'lerde 40-69 yaş kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı, 50-70 yaş kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanser taraması yapıldığını belirtti.

Erken teşhisi en erken vakitte yakalayabilmenin de önem taşıdığını vurgulayan Ercan, şöyle devam etti:

"Kanser taramalarını ihmal etmesinler. 'Şikayetim yok, olursa gelirim' gibi kaçamak cevaplarla karşılaşıyoruz. Bizim amacımız kanseri tespit ettiğimizde mutlu olmak değil, erken tespit ettiğimizde mutlu olmaktır. Kişiyi tedavi edebilir bir boyutta yakalamaktır. Bu yüzden kaçmasınlar. Belediyelerimiz bize yardımcı oluyor ve mobil araçlarımız ayaklarına kadar gidiyor. İl içerisinde olan KETEM'ler onlar için var. Bizlere gelerek taramalarını yaptırsınlar. Böyle bir hastalık varsa erken tespit edelim."

KETEM'e gelen 3 çocuk annesi 62 yaşındaki İsaf Kara da sağlığını düşünen kişilere tarama yaptırmalarını önererek, sözlerini, "Develi ilçesi Karapınar Mahallesi'nden geldim. Böyle bir merkez kurulduğu için devletimize teşekkür ediyorum. Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Erken teşhisin önemli olduğunu bilmeyenler de var. Son evrelerde 'Eyvah' diyenler var." diye tamamladı.