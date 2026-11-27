Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler" sempozyumunun açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, "Hastanın çaresizliğini görmek, hastanın yakınının çaresizliğini görmek bambaşka bir hadise. Ama bunlardan daha sıkıntılı bir tablo var, o da hekimin çaresizliğidir" dedi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği iş birliğinde "Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler" sempozyumu düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Cemil Meriç Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, "Hekimlik farklı bir meslek. Her mesleğin kendine has özellikleri var. Hekimliğin de aynı şekilde. Tıp Fakültesine ilk girdiğimde ilk fark ettiğim, ilk gördüğüm gerçekten hasta olmak çok zor. Hasta yakını olmak çok daha zor. Bir insan hasta olduğunda gerçekten tedavi edebilmek, onun yarasını iyileştirebilmek bazen çok güç, bazen de imkansız. Hastanın çaresizliğini görmek, hastanın yakınının çaresizliğini görmek bambaşka bir hadise. Ama bunlardan daha sıkıntılı bir tablo var. O da hekimin çaresizliği. Bir kardiyolog olarak bize bazen gerçekten tıkandığımız noktada, çünkü tıbbın yapılabileceği her şey yapılmış ve çaresiz kaldığımız durumda hasta ve yakınından bir soru gelir. Hocam yapılacak bir şey yok mu? Daha önce Kastamonu'da görevime başlamıştım uzmanlığıma. Kastamonu yok ama Ankara'ya gitsek, İstanbul'a gitsek imkanımız var. Gerçekten yapılabilecek bir şey yok mu? Bu sorunun cevabını vermek gerçekten çok zor. Bazen bazı konularda ümit vermek adına hastalara farklı cevaplar da vermek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bu anlamda biz hekimlerin derdine derman olabilecek kök hücreler, kök hücre tedavileri doğdu. Şimdi emekledi ve yavaş yavaş da yürümeye başladı. Bu yolda daha yapılacak muhakkak çok şey var" dedi.

"Çok önemli konulara değiniyoruz."

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdinç Civelek ise şu ana kadar yedinci kongre düzenlediklerini ve sekizinci kongreyi de Kastamonu Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kongrelerimizde, temel kök hücre biyolojisinden, egzozomlardan, biyomühendislikten, immün regülasyon, immün yaşlanma gibi çok önemli konulara değiniyoruz. Bunlar çok yeni konular. Nöropsikolojik immünite konularından bahsettik. Klinikte hücresel tedavi uygulamaları, hemen hemen tüm disiplinlerden, ürolojiden, fizik tedaviden, beyin cerrahisinden, nörolojiden, ortopediden, kadın doğum hastalıklarından pek çok konuda kök hücre konusunda uygulama yapan klinik deneyimi olan hocalar sunumlar yaptılar. O yüzden de pek çok disiplinden, multidisipliner bir kongre olarak yaptık" diye konuştu.

Sempozyumda daha sonra İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Darıcı tarafından "Kök Hücre Kavramında Temel Bilgiler ve Gelinen Son Nokta" konulu sunum yapıldı.

Daha sonra sempozyumda farklı başlıklarda düzenlenen oturumlara geçildi. Oturumlarda Dr. Öğretim Üyesi Hakan Darıcı tarafından "Kök Hücre Kavramında Temel Bilgiler ve Gelinen Son Nokta", Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından "Senesens Kontrolünde Hücresel Tedavi", Prof. Dr. Fikrettin Şahin tarafından "Yeni Nesil Biyoaktifler: Beslenme, Sağlık ve Kozmetikte Yenilikçi Ürün ve Teknolojilerin Geliştirilmesi", Dr. Erhan Civelek tarafından "Diş Hekimliğinde Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları", Prof. Dr. Serdar Kabataş tarafından "Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları ile Prof. Dr. Erdinç Civelek tarafından "Periferik Sinir Yaralanmaları ve Dejeneratif Disk Hastalığında Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları" konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı