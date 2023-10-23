Karşıyaka Belediyesi Sağlık Seminerleriyle Farkındalık Yaratıyor

Karşıyaka Belediyesi, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı farkındalık söyleşilerine devam ediyor. Farklı sağlık konularının işlendiği söyleşi ve seminerler ile yurttaşlar bilgilendirilirken, toplumsal farkındalığın güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı farkındalık söyleşilerine devam ediyor. Farklı sağlık konularının işlendiği söyleşi ve seminerler ile yurttaşlar bilgilendirilirken, toplumsal farkındalığın güçlenmesine katkı sağlanıyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarımıza yön veriyor, ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen farkındalık etkinliklerinde her yaştan bireylerin karşılaşabileceği sağlık sorunlarına ilişkin bilgiler veriliyor. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminer ve söyleşilerde beslenmeden egzersize, sağlıklı yaşlanmadan ruh sağlığını koruma yöntemlerine kadar geniş yelpazede konular işleniyor. Belediye'ye bağlı Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere yurttaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

'Kaygı Bozuklukları' başlığıyla geçen haftalarda Dr. Habibe Güneş'in yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen seminere, Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu konuşmacı olarak katıldı. Seminerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yöntemler masaya yatırıldı. Ayrıca kaygıya, duygu durum bozukluğuna yol açabilecek olgu ve olaylar karşısında yapılması gerekenler ele alındı.

SAĞLIKLI YAŞLANMA

Çarşı Kültür Merkezi hafta içinde ise 'Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz' seminerine ev sahipliği yaptı. Dr. Oğuz Yanık'ın yöneticiliğinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Mesut Nalçakan katılımcılara önemli bilgiler verdi. Sağlıklı ve aktif yaşlanmak için egzersizin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu seminerler sayesinde hem bilgilendiklerini hem de farkındalık kazandıklarını aktaran dinleyiciler, Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

ASTIM HASTALIĞI ELE ALINACAK

Bir sonraki seminer, 'Alerjik Astım-Bilinenler ve Bilinmeyenler' başlığıyla Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 9 Kasım Perşembe günü yapılacak seminere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Can Sevinç konuşmacı olarak katılacak.

"HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Sağlıklı bir toplum için bireylerin bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalı yurttaşlarımızın her alanda bilgi ve farkındalık sahibi olması adına düzenlediğimiz söyleşi ve seminer gibi etkinliklerde uzman konuşmalarımız çeşitli konuları ele alıyor. Sağlıklı bir toplum oluşturmak için her birimize sorumluluk düştüğünü biliyor ve çalışmalarımıza bu bilinçle yön veriyoruz. Ücretsiz düzenlediğimiz etkinliklere tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.