Kars'ta Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Çalışmaları Başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, aşısız ve kayıtsız hayvanların kalmaması için Kars'ta çalışma başlattı. Köylerde vatandaşları bilgilendirerek hayvanları kayıt altına alan ekipler, aynı zamanda şap aşısı da yaptı.

Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi kapsamında Kars'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, aşısız ve kayıtsız hayvanın kalmaması için çalışma başlattı.

Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun hizmet vermeye başlamasıyla besicilerin sevk sırasında sıkıntı yaşamaması için ekipler, köylerde vatandaşları bilgilendirerek aşısız ve küpesiz hayvanları kayıt altına alıyor.

Ekipler, 450 nüfuslu ve 750 büyükbaş varlığı olan merkeze bağlı Çağlayan köyüne gelerek küpesi olmayan hayvanları kayıt altına aldı. Köyde ahırları tek tek gezen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hem hayvanları kontrol etti hem de şap aşısı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin özverili şekilde köy köy gezerek vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.

Erzurum'da sevk kontrol noktası oluşturulduğunu hatırlatan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda hem sağlıklı gıda ve hayvan kontrolü hem de bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından kolluk kuvvetleri denetimlerine başladı. Bölgemizde Bakanlığımızın talimatıyla 27 Eylül'den itibaren tanımlanmamış hayvanları tanımlamaya başladık. Bugüne kadar 15 bin hayvanımıza küpe taktık, aynı zamanda şap aşısı yaptık. Yaptığımız çalışmalarla hayvanların sağlıklı, bulaşıcı hastalıklar anlamında da koruyucu olmasını sağlıyoruz. Bunu inşallah bütün il genelinde 31 Aralık'a kadar yapacağız."

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, hayvanların kayıt altına alınması ve şap aşılarının yapılması için çalışmaların sürdüğünü, hastalıkların önlenmesine ilişkin çalışıldığını anlattı.

Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'ndan üretici memnun

Çağlayan köyü sakinlerinden Yakup Altunsabak ise bölgedeki üreticilerin, Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nu memnuniyetle karşıladıklarını, üreticilerin ihtiyaç duyduğu bir istasyon olduğunu söyledi.

İstasyonun üretici için önemini vurgulayan Altunsabak, "Hayvan sevklerinin kontrol altına alınması ciddi üreticiler için çok önemliydi. Arzu ettiğimiz bir şeydi. Hayvan hırsızlıklarının, sahte sevklerin ve sahte alışverişlerin önüne geçilecek." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müdürü Aydın, bazı hayvanlara küpe takarak aşı yaptı.