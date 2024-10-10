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Ağrı şikayetiyle doktora giden hasta, karnından çıkarılana inanamadı

Ağrı şikayetiyle doktora giden hasta, karnından çıkarılana inanamadı
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Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin karnından 26 kilogramlık kitle çıkarıldı. Hastanın sağlığını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren tümör, başarılı bir operasyonla alındı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor "Meslek hayatımın en büyük tümörüydü" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme problemleriyle hastaneye giden 64 yaşındaki H.O'nun karnında 26 kilogramlık tümör olduğu tespit edildi. Hasta için ameliyata kararının verilmesinin ardından karnındaki tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Karın ağrısı şikayetiyle giden hasta çıkarılan şeye inanamadı

Operasyonu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi. Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümörün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı" dedi.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Sağlık

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