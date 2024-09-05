Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede karnından anahtar, bıçak ve tırnak makası gibi nesneler çıkarıldı

Bihar eyaletinin Doğu Champaran bölgesinde doktorlar, 22 yaşındaki bir gencin midesinden anahtarlık, küçük bir bıçak ve tırnak makası gibi çeşitli metal nesneler çıkardı.

Genç adam, birkaç gün önce şiddetli mide ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından bölge merkezi Motihari'deki özel bir hastaneye getirilmişti. Pazar günü nesneleri çıkarmak için bir ameliyat gerçekleştirildi.

Ameliyatı yöneten Dr. Amit Kumar, "Genç, psikiyatrik tedavi görüyordu. Röntgen raporları midesinde metal nesnelerin varlığını ortaya çıkardı," dedi.

"İlk olarak ameliyat sırasında bir anahtarlık çıkarıldı. Daha sonra iki anahtar, 10 cm uzunluğunda bir bıçak ve iki tırnak makası midesinden çıkardık. Gence sorduğumuzda, son zamanlarda metal nesneleri yutmaya başladığını söyledi. Şu anda genç iyi durumda ve durumu iyileşiyor," diye ekledi doktor.

Dr. Kumar, gencin bazı ruhsal sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtti. Hastanın yakında taburcu edileceğini de sözlerine ekledi.

Bu vaka, ruh sağlığı sorunlarının fiziksel sağlığı nasıl etkileyebileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak tıp literatürüne geçti. Aynı zamanda, zihinsel sağlık hizmetlerinin önemini ve erken teşhisin değerini bir kez daha vurguladı.