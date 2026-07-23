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Karapınar'da sağlık ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yerinde sağlık hizmeti sundu

Karapınar'da sağlık ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yerinde sağlık hizmeti sundu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde sağlık müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde sundu. 0-2 yaş grubu bebeklere D vitamini ve demir takviyesi, gebelere D vitamini desteği sağlandı; aşı kontrolleri ve izlemler yapıldı. İhtiyaç duyan vatandaşlar, ilgili sağlık merkezlerine yönlendirildi. Yetkililer, saha çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşların bulundukları alana taşıdı.

Gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında 0-2 yaş grubu bebeklere D vitamini ve demir takviyesi dağıtılırken, gebelere de D vitamini desteği sağlandı. Ekipler ayrıca gebe, bebek ve çocuklara yönelik izlem ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek aşı kontrollerini yaptı, eksik takipleri tespit etti. Yapılan sağlık değerlendirmeleri sonucunda ihtiyaç duyulan vatandaşlar, gerekli muayene ve takiplerinin sürdürülebilmesi amacıyla ilgili Aile Sağlığı Merkezleri ile Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yabancı Uyruklular Polikliniği'ne (YUPA) yönlendirildi. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığının korunması, erken tanının yaygınlaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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