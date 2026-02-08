Haberler

'Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor'

'Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor'
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, karanlıkta cep telefonu kullanımının gözlük ihtiyacını artırdığını ve çocuklarda miyopiyi hızlandırdığını belirtti. Ayrıca, ekran başında geçirilen zamanın azaltılması gerektiğini vurguladı.

KARANLIKTA telefon kullanımının göz numarasını büyüttüğünü belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, "Ekran ışığı özellikle çocuklarda miyopiyi hızlandırırken önlem alınmazsa 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı gözlük kullanacak" dedİ.

Dijital ekranların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlerin arttığını ifade eden Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, "Özellikle gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığı, göz sağlığını tehdit eden en büyük risk faktörlerinden biri haline geldi. Bu alışkanlık hem biyolojik saati bozuyor hem de kalıcı görme kusurlarına yol açıyor" diye konuştu.

'UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR'

Karanlık ortamın vücudu uykuya hazırlayan doğal bir süreç olduğunu belirten Dr. Dicle, "Beynimizdeki melatonin hormonu, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller. Bu da hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uykunun kalitesini düşürür" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARDA MİYOPİYİ ARTIRIYOR'

Dr. Dicle, çocuklarda ekran süresinin kısaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı öngörülüyor" dedi.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 20-20-20 KURALI

Uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakan kişilere pratik bir yöntem öneren Dr. Dicle, "Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak, göz kaslarını dinlendirir ve baş ağrısı ile göz yorgunluğunu azaltır. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor, bu da kuruluğa neden oluyor. Kısa molalarla bu refleksi yeniden dengeleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'MAVİ IŞIK FİLTRESİ ŞART DEĞİL'

Mavi ışık filtrelerinin her zaman etkili olmadığını belirten Op. Dr. Dicle, "Araştırmalar mavi ışık filtreli gözlüklerin her hastada aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Bazı kişilerde fayda sağlasa da herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Cep telefonları ve tabletler özellikle karanlık ortamda kullanılmamalı. Ekran süresi azaldıkça hem göz sağlığı hem de uyku kalitesi olumlu etkileniyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
