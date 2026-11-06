Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Ayşe Nur Karataş organ bağışı çağrısı yaptı

Annesinden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuşan ilkokul öğrencisi Ayşe Nur Karataş, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Kemer Devlet Hastanesince, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Ayşe Nur'un yaşam öyküsü paylaşıldı.

9 Mayıs 2015 doğumlu Ayşe Nur, 2023 yılında annesi Hatice Karataş'ın donör olmasıyla gerçekleştirilen karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuştu.

Tedavisi ve rutin kontrolleri devam eden Ayşe Nur, eğitim hayatını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Nakil sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ayşe Nur, şunları aktardı:

"Büyüyünce çocuklara şifa saçan bir doktor olacağım. Annem, bana ikinci kez hayat verdiği için ona çok minnettarım ve bu yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Karaciğer naklinin ve organ bağışının ne kadar güzel olduğunu ve önemini size anlatmak için buradayım. Bu yüzden sizler de lütfen organınızı bağışlamayı tercih edin."

Hastane yetkilileri de organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekerek, bu tür öykülerin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA