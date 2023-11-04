Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu

DİYARBAKIR'da karın ağrısı ve şişkinliği şikayetiyle başvurduğu hastanede yoğun bakımdayken geçirdiği krizle 'hızlı karaciğer yetmezliği' teşhisi konulan Ferhat Çelik'e (24), kardeşi Tuba'dan (18) alınan dokuyla nakil yapıldı. Dicle Üniversitesi Organ Nakli Sorumlusu Cerrah Doç. Dr. Murat Sevmiş, "Bu tür durumlarda Bakanlığa 'Acil' kodla çağrı yapıyoruz. Çağrımızı yaptık ancak Bakanlık hastamıza uygun karaciğer kadavrası olmadığını bildirince, yakınlarından nakil yapılması için çalışma başlattık. Kız kardeşinin kan grubu uyumlu olduğu için hemen nakil hazırlıklarına başladık. Ameliyatımız hem verici hem de alıcı arasında son derece uygun oldu. Hastalarımızın sağlık durumları iyi" dedi.

Daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmayan, 2 hafta önce karın ağrısı ve şişkinliği şikayetiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Ferhat Çelik, ağrılarının artmasıyla yoğun bakıma alındı. Gece saatlerinde geçirdiği krizle karaciğer toplardamarının tıkandığı belirlenen Ferhat'a, 'Hızlı karaciğer yetmezliği' teşhisi konuldu. Ferhat'a nakil yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 'Acil' koduyla çağrı yapıldı. Ancak karaciğer kadavrası olmadığı için, yakınlarından nakil yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Kardeşi Tuba'nın karaciğeri uyumlu çıkınca, 8 saat süren operasyonla nakil işlemi gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Organ Naklinden Sorumlu Cerrah Doç. Dr. Murat Sevmiş, kısa sürede gerçekleşen nakille hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Sevmiş, "Hastamız 2 hafta önce karın ağrısı, karın şişkinliği ve genel durum bozukluğu şikayetiyle geldi. Yoğun bakıma alındı. Hastamızın daha önce herhangi bir hastalığı yoktu. Takip esnasında, rahatsızlığının karaciğere bağlı olduğu tespit edildi. Hastamızın karaciğerin toplardamarında, tıkanıklığın eşlik ettiği ve ilerleyen 'Hızlı karaciğer yetmezliği' olduğu belirlendi. Bu tür durumlarda Bakanlığa 'Acil' kodla çağrı yapıyoruz. Çağrımızı yaptık ancak Bakanlık, hastamıza uygun karaciğer kadavrası olmadığını bildirince, yakınlarından nakil yapılması için çalışma başlattık. Kız kardeşinin kan grubu uyumlu olduğu için hemen nakil hazırlıklarına başladık. Hastamızı da aynı şekilde hazırladık. Hastamızın tüm tetkikleri tamamlandı. Vericiyi ameliyata hazırladık. Ameliyat 8 saat sürdü. Ameliyatımız hem verici hem de alıcı arasında son derece uygun oldu. Karaciğeri ameliyatta gördüğümüzde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Çünkü karaciğer tamamen kangren olmuştu. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Hastalarımızın sağlık durumları iyi. Onları taburcu edeceğiz" dedi.

'SON 5 AYDA 11 KARACİĞER NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 2012'den beri doku nakli yaptığını belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise "Organ ve doku nakli ülkemizde yüzde 80 oranında canlı vakalardan yapılmaktadır. Hastanemizde 2012'den beri, böbrek, kornea, karaciğer, kemik iliği nakilleri yapılıyor. Son 5 ayda 11 karaciğer naklini gerçekleştirdik" diye konuştu.

'AĞABEYİM ARAMIZDA OLAMAYABİLİRDİ'

Kardeşinin yanlarında olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tuba Çelik, "Ben ağabeyimi ziyarete geldim. Gece saatlerinde bilincini kaybetti. Ağabeyimin karaciğer yetmezliği ortaya çıktı. Nakil gerekiyordu. Ben de tereddüt etmeden kabul ettim. Çünkü orada bizim bir parçamız vardı ve kabul etmemiş olsaydım ağabeyim aramızda olmayabilirdi. Ağabeyim bizim canımız. Mutluyuz. Hepimiz yan yana olduğumuz için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Ferhat Çelik ise doktorlara teşekkür ederek, "Sağlık durumum iyi ve taburcu olacağız. Tüm doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.