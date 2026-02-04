Haberler

Hemşire kızının karaciğeriyle hayata tutunan baba: Evladım canından can verdi

Güncelleme:
Bursa'da karaciğer hastası Recep Özcan, hemşire kızı Ayşenur Gürleyen'den aldığı nakil sonrası sağlığına kavuştu. 10 saat süren operasyonun ardından Özcan, 'Canımdan can verdiler' diyerek mutluluğunu ifade etti.

BURSA'da karaciğer hastası Recep Özcan (55), hemşire kızı Ayşenur Gürleyen'den (31) yapılan nakille hayata tutundu. 10 saat süren operasyonla sağlığına kavuşan Özcan, mutluluğunu "Canımdan can verdiler" sözleriyle dile getirdi.

Orhangazi ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Recep Özcan'a bir süre önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar Özcan'a bir an önce nakil olması gerektiğini söyleyince, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir özel hastanede hemşire olan kızı Ayşenur Gürleyen, dönor olmak istedi. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından dokuların uyumlu çıkmasıyla, nakil kararı alındı. Bursa'da özel bir hastanede gerçekleşen 10 saatlik operasyonla, kızından alınan karaciğer parçası babaya nakledildi.

Gerekli tüm kontrolleri ve tedavileri tamamlanan Ayşenur Gürleyen taburcu edilirken, sağlığına kavuşan ve tedavisine devam edilen Recep Özcan, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Canımdan can verdiler. Evladım bana canından can verdi. Onun sayesinde bugün yeniden nefes alıyorum. Başta Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı olmak üzere, bu mucizeyi gerçekleştiren tüm sağlık ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bizim için birer kahraman."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
