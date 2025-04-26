Karaciğer Hastalıkları Kongresi, Türkiye'de Yapıldı

ASYA Pasifik Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin (APASL) 2025 yılı kongresinin başkanlığı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral başkanlığında yapıldı. Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kongre, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda doktorun katılımıyla yapıldı.

Karaciğer hastalıklarında tanı ve tedavi süreçlerinin masaya yatırıldığı kongrede, modern tıbbın geldiği son nokta değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Göral, etkinlik boyunca karaciğer yağlanmasından siroza, hepatit türlerinden karaciğer kanserine kadar birçok konuda oturumlar düzenleneceğini ifade etti.

Prof. Dr. Göral, "Karaciğer hastalıklarının tanısında hangi gelişmeler var, tedavide hangi yenilikler mevcut, yapay zekanın bu alandaki yeri nedir gibi önemli konular konuşulacak. Her ülkeden çok değerli bilim insanları davet edildi. Biz kendi deneyimimizi paylaşırken aynı zamanda onların da tecrübelerinden faydalanacağız. Çünkü bilgi paylaşınca değer kazanır" dedi.

'ÜLKEMİZE 150 FARKLI ÜLKEDEN HASTA GELİYOR'

Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Bugün ülkemize 150 farklı ülkeden hasta geliyor. Bu, dünya çapında ulaştığımız başarıyı gösteriyor. Sağlıkta çok iyi bir düzeydeyiz ve bu kongreye olan ilgi de bunu destekliyor" diye konuştu.