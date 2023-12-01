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Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Hürriyet Mahallesi'ndeki lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahalede bulunulan kişilerden 12'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahalede bulunulan kişilerden 12'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hürriyet Karabük Tarım Hastane Sağlık Haberler

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