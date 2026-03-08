Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapanan Köyde Kadın Paletli Kar Ambulansıyla Hastaneye Ulaştırıldı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu paletli kar ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 35 yaşındaki kadın için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle UMKE ve sağlık ekipleri paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Köye ulaşan sağlık görevlileri, kadına ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra, hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan ve ismi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, özellikle kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışına rağmen acil sağlık ekiplerinin 7/24 saat görev başında olduğunu ve vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaya devam edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı