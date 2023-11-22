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Kar nedeniyle kapanan köy yollarında hastalar hastaneye ulaştırıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kar nedeniyle kapanan köylerde yaşayan hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. KOAH hastası Tamam Bayraktan ve Gülten Arslan, nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandı. İlçe özel idare ekipleri ve sağlık ekipleri, yolun açılması için çalışma yaptı ve hastaları Çıldır Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.