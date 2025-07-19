Kapalı Alanlarda Sigara Yasağının 16. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'dumansız Türkiye' paylaşımıyla kapalı alanlarda sigara yasaklarının 16. yıl dönümünü kutladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 'dumansız Türkiye' paylaşımıyla, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Tütünle mücadelede 16'ncı yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte şampiyonlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.