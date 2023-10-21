Kapadokya gezisinde kalp krizi geçiren turist hayatını kaybetti

Kapadokya gezisi için Bursa'dan Nevşehir'e gelen Necati Sarı (48) resim çektirdiği anda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Merkeze bağlı Uçhisar kasabasında yaşandı. Bursa'da ikamet eden Necati Sarı sabah saatlerinde Kapadokya bölgesini gezmeye çıktı. Uçhisar bölgesinde bulunan Cevizli Bağ mevkiinde resim çektirmek isteyen Necati Sarı bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Necati Sarı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Necati Sarı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. - NEVŞEHİR