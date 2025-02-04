Kanserin en büyük risklerinden biri yaşlanma: Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu'dan önemli açıklamalar

Haberler.com'da Meral Karadağ'ın moderatörlüğünde yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında, Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanserin en büyük risk faktörlerinden birinin yaşlanma olduğunu belirten Öztürk, genetik ve çevresel faktörlerin kanser üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"AŞILARIN KANSER YAPTIĞINI GÖSTEREN BİR BULGU YOK"

Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, aşılarla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. "Aşıların kanser yaptığını gösteren herhangi bir bulgu yok" diyen Öztürk, uzun yaşam süresinin kanser riskini artıran bir faktör olduğunu belirtti. Ayrıca, yüzde 15 oranında genetik faktörlerin kanseri etkilediğine vurgu yaptı.

"SİGARA VE ALKOL KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Sigara ve alkolün kanser üzerindeki etkilerine değinen Öztürk, akciğer kanserlerinin yüzde 80'inin sigara kaynaklı olduğunu söyledi. Alkolün ise özellikle meme kanseri görülme sıklığını artırdığına dikkat çekti. Meme ve yumurtalık kanserlerinde genetik faktörlerin de önemli rol oynadığını ifade etti.

"45 YAŞINDAN İTİBAREN KOLONOSKOPİ YAPTIRILMALI"

Kolonoskopinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, 45 yaşından itibaren herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirtti. Öztürk, immünoterapilerin geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etkiye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.