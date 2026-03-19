Kanseri yenen ev hanımından hayat kurtaran uyarı

Göğsündeki şişlik ve ağrı şikayetleri ile doktora başvuran İzmirli ev hanımı Belma Esgi (51), erken tanı ve koruyucu cerrahi ile meme kanserinden kurtuldu. Hastalığının ikinci yılında tüm tahlillerinin temiz çıktığını anlatan Esgi, "Bayrama çok mutlu giriyorum, kadınlar meme kanseri kontrollerini aksatmasınlar, erken tanı hayat kurtarıyor" dedi.

KANSERİ YENEN ESGİ'DEN ERKEN TANI UYARISI

İki yıl önce göğsündeki şişlik ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Belma Esgi'ye yapılan tetkiklerde memesinde kireçlenme geliştiği tespit edildi. Kireçlenmenin temizlenmesi amacıyla ameliyata alındı. Operasyondan sonra çekilen MR ve PET filmlerinde sol göğsünde dört adet kitle tespit edildi. Başka bir merkezde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Çetindağ ve Plastik Cerrah Op. Dr. Cafer Aslan tarafından ameliyat edilen Esgi'nin tümörlerin yer aldığı meme içi boşaltıldı ve silikon yerleştirildi, diğer memesi de mamoplasti yöntemiyle eşitlendi. Operasyon sonrasında Amerika'da yaptırılan genetik testlerde Esgi'nin kemoterapi tedavisine gerek olmadığı belirlendi. Kemoterapi yerine hormon tedavisi alan ve sağlığına kavuşan İzmirli Belma Esgi, Şeker Bayramı'na çok mutlu girdiğini belirterek, "Ben erken tanı sayesinde sağlığıma kavuştum. Lütfen kadınlar gerek elle muayene, gerekse mamografi tetkiklerini ihmal etmesinler" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Esgi, "İlk gittiğim hastanede yapılan tetkiklerde mememde kireçlenme tespit edilmişti. Kireçlenme ameliyatı oldum. Ameliyat sonucunda küçük bir tümöre rastlandı. MR ve PET sonuçlarının şüpheli çıkması üzerine ikinci bir ameliyat kararı verildi. Silikon takıldı. Tüm kötü hücrelerden kurtuldum. Lenf nodlarım da temiz çıktı. Amerika'ya gönderdiğimiz testin ardından kemoterapi görmeden sadece hormon tedavisi gördüm. Erken evrede kanserim yakalandığı için çok şanslıyım. Sadece ilaç tedavisi görüyorum. Ameliyatımın üzerinden iki yıl geçti. Erken tanı hayat kurtarıyor" dedi.

"KEMOTERAPİ VERMEME KARARI ALDIK"

Meme kanseri tedavisi ve erken tanı hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Çetindağ, "Hasta ilk ameliyatı sonrasında patoloji sonucunda çok düşük, 0,1 santimetrelik meme karsinomu tanısı aldı. İlk merkezlerdeki tetkiklerde cerrahi sonrasında meme başı altında ve diğer yerlerde küçük meme kanseri odaklarının kaldığı tespit edildi. Hastanın erken evre olduğunu belirledik. Plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. Cafer Aslan ile birlikte aynı operasyonda memenin içini boşalttık ve silikon yerleştirdik, diğer memenin boyutunu eşitlemek için mamoplasti operasyonu yaptık. Ameliyatta nükleer tıp tekniği ile koltuk altını haritalandırdık. Bunun sonucunda hastanın koltuk altının negatif olduğunu gördük" dedi. Çetindağ, Amerika'da yapılan genetik test sonucunu medikal onkoloji uzmanıyla birlikte değerlendirerek hastaya kemoterapi vermeme kararı aldıklarını, hastanın hormon tedavisi gördüğünü söyledi.

KEMOTERAPİYİ ENGELLEYEN GENETİK TEST

ABD'de geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan Oncotype DX (21 gen) ve MammaPrint (70 gen) testleri, erken evre (HR+, HER2-) meme kanseri hastalarında kemoterapi gereksinimini belirliyor. Tümör dokusundan nüks riskini analiz eden bu genomik testler, düşük riskli hastalarda gereksiz kemoterapiyi önleyerek yaşam kalitesini artırıyor ve bireyselleştirilmiş tedavi imkanı sunuyor.

Kaynak: Haberler.com