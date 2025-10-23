Haberler

Kanser Teşhisi Sonrası Zafer: Sağlık Çalışanının İkna Ederek Yalçın'ı Kurtardığı Süreç

Güncelleme:
Diyarbakır'da 46 yaşındaki Nejla Yalçın, KETEM'in ısrarıyla gittiği hastanede üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrenerek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yalçın, erken teşhisin önemine dikkat çekerek diğer kadınları tarama yaptırmaya teşvik etti.

Diyarbakır'da sağlık çalışanının yönlendirmesiyle başvurduğu hastanede üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrenen 46 yaşındaki Nejla Yalçın, tedavi sayesinde iyileşti.

Diyarbakır'da yaşayan iki çocuk annesi Yalçın, 2019'da Bağlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) mamografi yapmak için başvurdu.

Mamografide Yalçın'da kansere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. 2021'de halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetiyle yeniden Bağlar KETEM'e muayene için giden Yalçın'a, mamografi çekildi.

Mamografide göğüslerinde küçük lezyonlar görüldüğünün bildirilmesine rağmen Yalçın, durumu ciddiye almayarak yaşamına devam etti.

KETEM'de çalışan görevli hemşire birçok kez Yalçın'ı telefonla arayarak, hastaneye başvurması konusunda ısrar etti.

Bunun üzerine Yalçın, başvurduğu Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tahlil ve tetkiklerde üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi.

Yalçın, yaklaşık bir yıllık kemoterapi, meme kanseri ameliyatı, radyoterapi ve akıllı ilaç tedavisinin ardından kanseri yendi.

???????"Allah binlerce kez kendisinden razı olsun"

Yalçın, AA muhabirine, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi.

Hasta olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini dile getiren Yalçın, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını belirtti.

KETEM'de mamografi sonucunun şüpheli çıkmasına rağmen ilk dönemde hastaneye gitmediğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Keşke gitseydim. Pandemi vardı. Araya zaman girdi. O süreçte hastaneye gitmedim, sonra KETEM'den sağlık çalışanı sürekli beni aradı. Yaklaşık 2-3 ay arayla beni üç kez aradılar. Bunun üzerine hastaneye başvurdum. Kanser tanısı konuldu. Doktorun bana, 'Sen kansersin.' demesiyle yıkıldım. Çok kötü bir süreçti. Tedavi sürecim başladı. Çok zor ve uzun bir süreçti ama bu zorlu süreci atlattım. KETEM'den ebe hanım beni ısrarla aramasaydı, hastaneye gitmezdim ve bu hastalığı atlatamazdım. Şu anda yaşıyorsam ve buradaysam sağlık çalışanı sayesindedir. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun."

Erken teşhisin önemine değinen Yalçın, kadınlara KETEM'de taramalarını iki yılda bir yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

"Çocuklar annesiz kalmasın"

Bağlar KETEM'de ebe hemşire Fatma Büyükkaya da tarama sonucunda mamografi sonucunun pozitif çıkması üzerine Yalçın'ı diğer hastalar gibi takibe aldığını, kendisini hastaneye gitmesi için ısrarla aradığını söyledi.

Aramalarına rağmen Yalçın'ın salgın dönemi ve işlerinin olması nedeniyle hastaneye gitmeyi sürekli ertelediğini anlatan Büyükkaya, hastayı belirli aralıklarla ısrarla aradığını, Yalçın'ın bu ısrarın üzerine şüphelenerek hastaneye başvurduğunu belirtti.

Mamografide şüpheli durum tespit edildiği zaman hemen kadınları aradıklarını ifade eden Büyükkaya, şöyle devam etti:

"Hastaları aramalarda, 'Hastaneye gidin, bak şüpheli bir şey var, erken teşhisle hayatın kurtulur. Çocuklar annesiz kalmasın.' diyoruz. Böyle olunca hastaneye gidiyorlar. Israr etmemiş olsaydık Yalçın da belki durumunu ciddiye almayacaktı. Hasta zaten gitmek istemiyordu. Bizim ısrarımızla hasta hastaneye gitti. tedavi oldu ve kurtuldu. Kendi adıma çok mutluyum. İyi ki böyle bir şey yaptım. İyi ki böyle bir yerde çalışıyorum."

Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor İsa Turan ise KETEM'de Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz sunduğu toplumda sık görülen kanser türlerini taradıklarını söyledi.

Kadınlarda sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğuna dikkati çeken Turan, "Özellikle vatandaşlarımızın şunu bilmelerini istiyoruz. Kanserden değil geç kalmaktan korkun, farkında olun, taramalarınızı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Sağlık
500
