Kanser teşhisi konulan kadın hastaya ince bağırsağından mesane yapıldı

İzmir'de kanser teşhisi konulduktan sonra idrar torbası alınan 61 yaşındaki Emine Fatma Dikçi, ince bağırsağından temin edilen 50 santimetrelik parçanın mesane haline getirilmesiyle sağlığına kavuştu.

Foça'da yaşayan Dikçi, 6 ay önce şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle kızlarının ikamet ettiği Ankara'daki hastaneye başvurdu.

Tetkik ve muayenelerde Dikçi'ye mesane kanseri teşhisi konuldu. Mesane kasında böbreğini tıkama riski bulunan kötü huylu kitle yapılan ameliyatla alındı.

Kitlenin kısa sürede yeniden oluşmasının ardından doktorları Dikçi'ye mesanesinin alınıp idrarının vücut dışına aktarılması için ürostomi torbası kullanmasını önerdi.

Hayat kalitesi azalacağı için bu öneriyi kabul etmeyen Emine Fatma Dikçi, yaptığı araştırmalar sırasında İzmir Şehir Hastanesi'nde yapay mesane ameliyatının gerçekleştirildiğini öğrendi.

Dikçi, İzmir Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt'a başvurdu.

Üroloji uzmanı Bozkurt, muayene ve tetkiklerde Dikçi'nin yapay mesane ameliyatı olmasının uygun olduğuna karar verdi.

Dikçi'ye bir ay önce gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla, ince bağırsağından alınan 50 santimetrelik parça mesane haline getirilerek yerleştirildi.

"Hareketlerimde bir kısıtlama yok"

Emine Fatma Dikçi, AA muhabirine, mesane kanseri teşhisinin daha çok erkeklere konulduğunu, tetkikler sonucunda kendisinde de aynı hastalığın olduğunu öğrenince şaşırdığını söyledi.

Doktorların mesanesi alındıktan sonra ürostomi torbasıyla yaşama önerisini kabul etmediğini anlatan Dikçi, "Asla torbayla yaşamayı istemedim. Ne psikolojik olarak ne de his olarak çünkü çok aktif bir insanım ben, onu taşıyabilecek bir insan değildim. Hocam (yapay mesane) önerisini bana yapınca hemen kabul ettim. Yapay mesane, çok az bilinen bir şey. İyi ki doktorum bana önermiş. Çok mutluyum. Hareketlerimde bir kısıtlama yok. Hayatıma normal bir insan gibi devam edecek olmak benim için çok güzel." diye konuştu.

"Hastada her şey çok iyi gidiyor"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt, kadınlarda da erkeklere göre mesane kanseri teşhisinin daha ileriki evrelerde görüldüğünü söyledi.

Bozkurt, çoğu hastanın yapay mesane ameliyatını duyunca şaşırdığını, İzmir Şehir Hastanesinin bu ameliyatın yapılabildiği Türkiye'deki önemli merkezlerden biri olduğunu anlattı.

Hastanın yapay mesane ameliyatı için başvurduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yapay mesane, idrar torbasını almak zorunda kaldığımız hastalar için uyguladığımız bir yöntem. İdrar torbası olmadığı için bu idrarı bir şekilde dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Hasta yönünden, sosyal yaşamını devam ettirmesi açısından en avantajlı yöntem yapay mesane. Hastanın kendi ince bağırsağından yaklaşık 50 santimlik bir bölüm alarak bunu terzi gibi kesip biçip küre haline getirip idrar kanalına bağlıyoruz. Böbrek kanalından gelen idrar kanallarını yine bu kesiye bağlayarak hastayı doğal yoldan idrarını yapacak hale getiriyoruz. Hasta, bu ameliyat yöntemiyle kalıcı bir torba taşımıyor. Hastada her şey çok iyi gidiyor. Hasta yürüyerek kendisi hareket ediyor."

Bozkurt, zamanında müdahale edilen mesane kanserinin korkulan bir hastalık olmadığını sözlerine ekledi.