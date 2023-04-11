Kanser olduğunu öğrendi, yapay mesane ile sağlığına kavuştu İdrarda kan şikayeti ile hastaneye başvurdu, mesane kanseri olduğu ortaya çıktı Diyarbakır'da aylarca idrar yolunda kanama şikayeti çeken 73 yaşındaki Necdet Kaya, mesane kanseri teşhisi konulduktan sonra yapay mesane ile tekrar...

Kanser olduğunu öğrendi, yapay mesane ile sağlığına kavuştu

İdrarda kan şikayeti ile hastaneye başvurdu, mesane kanseri olduğu ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aylarca idrar yolunda kanama şikayeti çeken 73 yaşındaki Necdet Kaya, mesane kanseri teşhisi konulduktan sonra yapay mesane ile tekrar yaşamına devam etti.

Diyarbakır Memorial Hastanesi'ndeki mesane kanseri ameliyatında kullanılan kalın bağırsak yöntemi, hastaların sağlıklı yaşamına daha konforlu bir şekilde dönmesini sağlıyor. Diyarbakır merkezde yaşayan 73 yaşındaki mesane kanserli Necdet Kaya, kendi bağırsağından yapılan mesaneyle sağlığına kavuştu. Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde cerrahi işlemi uygulayan Üroloji Uzmanı Muhammed Fatih Kılınç, bölgede kolaylıkla yapılan bir ameliyatın olmadığını belirtti.

Necdet Kaya'nın yakın dönemde idrar kesesinde kitlenin saptanmasıyla Memorial Hastanesine başvurduğunu ifade eden Kılınç, "Yakın dönemde idrar kesesinde kitle saptanan hastamız bize başvurmuştu. Hastamızın ilk şikayeti idrarda kanama olmuştu. Yapılan tetkiklerde idrar kesesinde kitle saptandı. Biz bu sorunu kapalı ameliyat ile kitlenin çapını anlamak için ilk önce görüntüleme yaptık. Kapalı ameliyat ile tamamen idrar kesesini temizleyip, patolojiye yönlendiriyoruz. Bunun gibi idrarda kanama şikayeti ile gelen hastalarda eğer içeride bir kitle meydana gelmişse bunların yüzde 75'i yüzeysel olarak saptanıyor. İdrar kesesinde kasa derinleşmeden yüzeysel olarak ortaya çıkan tümörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastamızın kitlesinde kasa invazenin derinleşmiş olduğunu saptadık. Bu gibi hastalarda yaptığımız işlem, idrar kesesinin tamamen alınmasıdır. İdrar kesesi tamamen alındıktan sonra bu hastaların idame ettirilmesi için bağırsaktan bir yapay mesane yapıyoruz. İdrar kesesi ve idrar yolundaki organ alındıktan sonra hayatını yeni yapay mesane ile birlikte devam ettiriyoruz" dedi.

Kaya'nın bağırsağından bir parça alınıp yapay mesane yaptıklarını dile getiren Kılınç, "Hastamız ile daha öncesinden bayağı konuştuk. Özellikle de cerrahi işlemden sonra dikkat etmesi gerekenlerden bahsettik. Hastamız zaten doktor babası olduğu için biraz daha güven sağladı. Yapay mesane ameliyatı aynı zamanda bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Diyarbakır'daki hastalar daha çok Ankara ve İstanbul'a yönlendirilmekteydi. Hastamıza yaklaşık 5 saat süren ameliyat ile idrar kesesi tamamen alınıp, bütün organlardan temizlendi ve hastamızın bağırsağından bir parça alınıp yapay mesane yaptık. Hastamızın durumu şu an gayet iyi" diye konuştu.

Hastalığının bir yıla yakın sürdüğünü ve hangi hastaneye gittiyse bir türlü teşhisin konulmadığını söyleyen Necdet Kaya, "Hastalığım 1 senedir sürüyordu. Fakat bir türlü teşhisi konulamıyordu. 2 sefer ayrı yerlere gitmeme rağmen teşhisi koyamayıp enfeksiyon kaynaklı olduğu söyleniyordu. İdrara çıktığım zaman kanlı geliyordu. Fatih hocama başvurdum ve mesane kanseri olduğumdan şüphelendi ve teşhisi koydu. Şanslı yönüm, hocamızın bana her şeyi açık ve net bir şekilde anlatmasıydı. Böylelikle Fatih hocama güven duydum. Yeni bir hayat bana sunuldu. Ameliyattan sonra hocamızın tüm söylediklerine uyduğum için sağlığım çok şükür yerinde. Ameliyatım aynı zamanda KOAH, şeker ve tansiyonum olmasına rağmen güzel geçti" ifadelerine yer verdi.