Kanada'da Orman Yangını Dumanı Nedeniyle Astım Hastası Çocuk Hayatını Kaybetti

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, astım hastası 9 yaşındaki erkek çocuk orman yangınları sonrası etkili olan duman yüzünden kriz geçirerek hayatını kaybetti. Eyalet geneli için kamu güvenliği bülteni yayımlanarak orman yangını dumanının riskleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, astım hastası 9 yaşındaki erkek çocuk orman yangınları sonrası etkili olan duman yüzünden kriz geçirerek hayatını kaybetti.

Eyaletin 100 Mile House bölgesinde yaşayan Carter Vigh isimli çocuğun annesi Amber Vigh, CBC'ye yaptığı açıklamada, astım hastası oğlunun geçen hafta orman yangını dumanı nedeniyle ciddi bir krize girdiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Amber Vigh, oğlu Carter'ın dün hastanede öldüğünü açıkladı.

Eyalet geneli için kamu güvenliği bülteni yayımlandı

Astım hastası çocuğun ölümü üzerine, British Columbia Adli Tıp Kurumu, eyalet geneli için kamu güvenliği bülteni yayımladı.

Orman yangını dumanının riskleri konusunda uyarıda bulunulan bültende 9 yaşındaki çocuğun ölümü "yürek burkan bir kayıp" olarak nitelendirildi.

Bültende, eyalette 360'tan fazla orman yangınının devam ettiğine ve dumanların hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekildi.

Hükümet ve sağlık yetkilileri, kirli havanın insanları hasta edebileceğini, hastaların durumlarını daha da kötüleştirebileceğini veya ölümleri hızlandırabileceğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.